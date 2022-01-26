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روسيا بصدد تصميم صواريخ مجنحة مصغرة

26 كانون ثاني / يناير 2022 08:31

روسيا بصدد تصميم صواريخ مجنحة مصغرة
روسيا بصدد تصميم صواريخ مجنحة مصغرة

تعمل روسيا على تصميم صواريخ مجنحة مصغّرة للسفن والطائرات مع شرط ألا يؤثر انخفاض أبعاد رؤوسها القتالية وغيرها من عناصر الصاروخ على قدرتها القتالية، وفقا لتقرير Rt.

وأعلن ذلك رئيس شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية، فيكتور أوبنوسوف، في مقابلة مع قناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية، وقال إنه بفضل التقليل من حجم الصواريخ يمكن أن تحمل الطائرة أو السفينة أو الدرون عددا أكبر بكثير منها مما كان عليه سابقا.

وأوضح قائلا: "من المفهوم أن الصواريخ التي يزن كل منها 100  كيلوجرام بدلا من طن واحد يمكن أن تحمل الطائرة عددا أكبر منها، ما يؤدي إلى رفع قدرتها القتالية". وأعاد، أوبنوسوف، إلى الأذهان أن درونات "إينوخوديتس" و" ألتيوس" و" فوربوست" الروسية ستحصل على  صاروخ " خا – بي بي لا" صغير الوزن حيث يصل مدى عمله 10 كيلومترات. ويمقدور الصاروخ تدمير المدرعات الثقيلة والأهداف الجوية التي تقل سرعتها عن سرعة الصوت.

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