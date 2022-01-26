برشلونة يستقر على صفقة “الطوارئ” السوبر

أفادت مصادر صحافية في إسبانيا وبريطانيا، بأن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، لا يمانع فكرة العودة لهدف النادي القديم، أملا في حل معضلة النقص العددي الحاد في مركز المهاجم رقم 9، بعد قرار الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بتعليق حذائه، تأثرا بالإصابة التي عانى منها على مستوى نبضات القلب.

وقالت صحيفة “تيلغراف”، إن عملاق الليغا لن يكتفي بصفقة الإسباني فيران توريس، الذي كبد الخزينة أكثر من 60 مليون يورو لإطلاق سراحه من مانشستر سيتي، بل سيرفع وتيرة المفاوضات مع مهاجم آخر رأس حربة، نظرا لحاجة الفريق الماسة للاعب هداف، ينوب عن النجم المعتزل ويقوم بنفس دور السفاح لويس سواريز قبل إهدائه لأتلتيكو مدريد في صيف 2020.

ووفقا للتقرير، فإن أنظار المايسترو وأصحاب القرار في “كامب نو”، توجهت بالفعل نحو مهاجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانغ، بوصفه “صفقة الطوارئ السوبر”، التي قد تكون مفاجأة الرئيس جوان لابورتا للمشجعين في آخر ساعات الميركاتو الشتوي، حال فشلت المحاولة الأخيرة في إعادة الإسباني ألفارو موراتا في الساعات القليلة القادمة.

وأوضح المصدر البريطاني، أن إدارة البرسا بالكاد فقدت الأمل في تحرير موراتا من “يوفنتوس آرينا”، في ظل تباطؤ نظرائهم في يوفنتوس في عملية البحث عن البديل المناسب للمهاجم المدريدي السابق، وهو ما يعيق إتمام صفقة انتقال ألفارو إلى البلو غرانا حتى الآن، الأمر الذي جعل تشافي يضع اسم متمرد المدفعجية، كبديل طوارئ إستراتيجي محتمل تحت أي ظرف أو مشكلة في الأيام القليلة المتبقية على النافذة الشتوية.

وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة يراقبون وضع المهاجم الغابوني مع ناديه اللندني، وعلى علم برغبته وإصراره على خيار الرحيل، للتخلص من مشاكله المستمرة مع مدربه الإسباني مايكل آرتيتا، لكن المشكلة تكمن في كثرة الطامعين والقادرين على إغراء اللاعب، وفي مقدمتهم باريس سان جيرمان، ميلان، يوفنتوس وبدرجة أقل مارسيليا وإشبيلية.

ومعروف أن أوباميانغ ظل على رادار برشلونة لفترات طويلة، تحديدا في أواخر تجربته التاريخية مع بوروسيا دورتموند، لكن كثرة النجوم اللامعة في هجوم برشلونة في تلك الفترة، متمثلة في أسماء بحجم ليونيل ميسي، نيمار جونيور، بيدرو رودريغيز، ديفيد فيا ثم لويس سواريز، حال دون ذهابه إلى “كامب نو”، ونفس الأمر بالنسبة لريال مدريد، رغم أنه كان يجاهر بولائه للميرينغي في رده على الأسئلة التقليدية عن عروض الريال والبرسا.