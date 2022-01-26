الصحة والعمل توقعان مذكرة تفاهم حول تقديم خدمات التأمين الصحي للعمال

غزة - الرأي

وقعت وزارتا الصحة والعمل مذكرة تفاهم حول تقديم خدمات التأمين الصحي لفئة العمال.

وتتضمن المذكرة أن تتولى وزارة العمل تحديد القيمة المستحقة للدفع المباشر من قبل المستفيد، وفق افادة حول حالة أي مواطن يعمل أو لا يعمل، على أن تكون البيانات متاحة ضمن شاشة استعلام موحدة وتحدث بشكل دوري تتضمن البيانات الاساسية ومكان العمل والفئة والراتب الذي يتلقاه العامل.

وعبر وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش عن اعتزازه بعناوين العمل المشتركة مع وزارة العمل والسعي المستمر في تحقيق كل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن.

بدوره، ثمّن القائم بأعمال وكيل وزارة العمل محمد طبيل جهود وزارة الصحة في تتويج هذه المذكرة المهمة والتي تأتي في إطار الحرص الحكومي على اسناد العامل الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.