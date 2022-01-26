بلدية غزة تفرغ بركة عسقولة من مياه الأمطار

غزة- الرأي

تواصل طواقم لجنة الطوارئ في بلدية غزة أعمال تفريغ بركة عسقولة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة من مياه الأمطار المتجمعة بداخلها، ضمن استعداداتها لاستقبال المنخفض الجوي الجديد.

وأكدت اللجنة أن ارتفاع منسوب مياه الأمطار في البركة وصل صباح أمس إلى ٣ أمتار، ومن المقرر أن يصل إلى ما دون ١.٥ متر مع دخول المنخفض الجوي ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضحت اللجنة أن فرق وطواقم الطوارئ تتابع كافة برك تجميع مياه الأمطار في المدينة (الشيخ رضوان، عسقولة، الصداقة، 7B الاحتياطية) بشكل دوري، إضافة إلى تجهيز برك إضافية لاستخدامها في أوقات الحاجة.