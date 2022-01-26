بلدية دير البلح تؤكد جهوزيتها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي

الوسطى- الرأي

عقدت لجنة طوارئ الشتاء ببلدية دير البلح صباح اليوم اجتماعاً لمتابعة التجهيزات المسبقة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب البلاد عصر اليوم، مؤكداً استعدادها لمواجهة تداعيات المنخفض وفق الإمكانات المتوفرة لديها.

وأكد رئيس البلدية دياب الجرو على ضرورة تحمل الكل لمسؤولياته والعمل بروح الفريق الواحد لتجنب حدوث أضرار خلال المنخفض، لافتاً إلى أن سير العمل خلال المنخفض السابق والتجهيزات المسبقة ساهم في التخفيف من تداعيات المنخفض قدر الإمكان.

وناقش المناطق الساخنة التي قد تشكل خطراً خلال المنخفض والاستعدادات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

من جانبه أوضح م. طارق شاهين مدير البلدية أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة المنخفض حيث تم تنظيف مصارف مياه الأمطار، إزالة الأتربة من الشوارع لمنع لتجمع المياه، بالإضافة لتأمين مجرى وادي السلقا، وأضاف: تم تقسيم العمال لفرق تعمل على مدار الساعة خلال أيام المنخفض، كما تم تجهيز كافة الآليات والمعدات اللازمة للعمل والتدخل وقت الطوارئ.

وناقشت لجنة الطوارئ خلال الاجتماع مجرى وادي السلقا والتدابير اللازمة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي من حيث تنظيف مجرى الوادي وتأمينه بالسواتر الترابية وخطة العمل في حال حدوث أي طارئ وفيضانه، فضلاً على مناقشة بعض الشوارع التي تتعرض للأضرار خلال المنخفضات الجوية وطرق علاجها.

وتمنت لجنة الطوارئ السلامة لأهلنا وأن يمر المنخفض على خير دون حدوث أضرار.

وكانت لجنة الطوارئ بالبلدية قد أعلنت في وقت سابق حالة الاستنفار لكافة طواقمها تحسباً للمنخفض الجوي المتوقع اليوم داعيةً المواطنين لضرورة إتباع إرشادات السلامة المعلنة للتقليل من الآثار السلبية للمنخفض الجوي.