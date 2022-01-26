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إدارة المخاتير بالحكم المحلي تنفذ زيارة ميدانية لمقر المحكمة الشرعية

26 كانون ثاني / يناير 2022 10:32

إدارة المخاتير بالحكم المحلي تنفذ زيارة ميدانية لمقر المحكمة الشرعية
إدارة المخاتير بالحكم المحلي تنفذ زيارة ميدانية لمقر المحكمة الشرعية

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للمخاتير زيارة ميدانية لمقر المحكمة الشرعية فرع السرايا لمتابعة مدى التزام موظفي المحكمة بالعمل والتحقيق على برنامج شؤون المخاتير القياس
وكان في الزيارة مدير عام شئون المخاتير عبد الرحيم الطرشاوي ورئيس قسم شئون المخاتير عفيف عروق.


وتم اللقاء مع مدير ديوان محكمة غزة الشرعية أحمد أبو العرجا والمعاون الشرعي محمد عرفة .


ويهدف اللقاء إلى متابعة مدى الإلتزام في البرامج المحوسبة والمشتركة بين الطرفين بما يقدم خدمة جيدة للمواطنين ومراقبة الأختام لمعرفة مدى دقة اعتماد الأختام
حيث تبين وجود اختام غير شرعية بواقع ختمين وجاري العمل على حل الإشكالية وتدقيق الأختام الموجودة.


كما وتم الموافقة على صلاحيات الدخول على البرنامج لمتابعة أختام المخاتير على معاملات المواطنين ومراقبة مدى شرعيتها وفرز الأختام غير الرسمية من عدمها
وفي نهاية اللقاء شدد مدير عام شئون المخاتير على ضرورة التعاون المشترك بين الطرفين وتدقيق كامل المعاملات الخاصة بالمخاتير والسعي لتقديم خدمة افضل للمواطن

إدارة المخاتير بالحكم المحلي تنفذ زيارة ميدانية لمقر المحكمة الشرعية 272613521_3141433062802234_4665168401547214799_n
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