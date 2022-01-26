شرطة المرور تنظم طابور أركان لكوادر قسم الدوريات

غزة- الرأي

نظمت دائرة شرطة مرور محافظة غزة صباح امس الثلاثاء طابور أركان لكوادر شرطة الدوريات الثابتة، للتأكيد على التعليمات الصادرة من القيادة.

وحضر الطابور كلٌ من المقدم شادي أبو حليمة مدير شرطة مرور محافظة غزة, والرائد أحمد الميناوي مدير الدوريات الثابتة ولفيف من الضباط وصف الضباط والأفراد.

بدوره أكد المقدم أبو حليمة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قيادة وزارة الداخلية والشرطة والمرور فيما يخص تنظيم حركة السير وترسيخ مفهوم السلامة المرورية والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين من مخاطر الطريق والحوادث المرورية.

وأشاد المقدم أبو حليمة بالجهود التي يبذلها الضباط والأفراد أثناء عملهم خاصة خلال أيام المنخفضات الجوية حيث يقع على عاتقهم جهدًا كبيرًا من خلال مساعدة المواطنين في قطع الطريق وتنظيم حركة السير تحت الظروف الجوية الصعبة.

وشدّد المقدم أبو حليمة في ختام كلمته أمام الطابور على ضرورة احترام المواطنين وتقديرهم ومساعدتهم في ظل الظروف التي يمرون بها.