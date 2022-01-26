بلدية جباليا النزلة تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي

غزة- الرأي

أعلنت بلدية جباليا النزلة، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في صفوف عامليها، من أجل التعامل مع المنخفض الجوي العميق، المُتوقع أن يضرب البلاد ظهر اليوم، ويستمر لأيام.



وأكدت البلدية، استمرارها في العمل على خدمة المواطنين في مناطق نفوذها، خصوصًا في أوقات المنخفض الجوي، وما قد ينجم عنه من آثار، موضحةً أنها ألغت اجازات العمال، وبدأت بتفقد محطات الصرف الصحي والوقود داخلها، وتجهيز آلياتها الثقيلة وفرقها الميدانية وفرق الطوارئ لديها.



ودعت المواطنين، إلى اتباع الإرشادات التي أطلقتها سابقًا للتعامل مع أوقات المنخفض، متمنيةً لهم السلامة التامة وموفور الصحة والعافية.