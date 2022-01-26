وكالة الرأي الفلسطينية "الهيئة المستقلة" توثق جرائم الاحتلال خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأوقاف تستعرض إنجازاتها خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يقدم أكثر من116ألف خدمة رعاية نهارية للمرضى خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 250 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يعقد سلسلة دورات تدريبية في مكافحة العدوى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توضّح لـ "الرأي" ترتيبات موسم العمرة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة التمريض بالصحة تكرم مشرفي التعليم المستمر في المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تنفذ جولة على عدة آبار شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تناقش واقع وحقوق ذوي الإعاقة مع جمعية الأصدقاء وكالة الرأي الفلسطينية "أبو سلمية" يطلع مدير الوكالة الإيطالية على الخدمات المقدمة للمرضى
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تنظم يوماً ترفيهياً لأطفال مرضى السرطان

26 كانون ثاني / يناير 2022 12:17

تنظيم يوم ترفيهي لأطفال مرضى السرطان بخان يونس
تنظيم يوم ترفيهي لأطفال مرضى السرطان بخان يونس

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومركز الجمال للتدريب والتطوير وجمعية ساهم لرعاية مرضى السرطان في قاعة الطفل بالمكتبة العامة يومًا ترفيهيًا شارك فيه (60) طفلاً من مصابي مرض السرطان، وذلك في إطار المساعي المبذولة للتخفيف من معاناتهم وآلامهم والترويح عليهم في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعايشونها.


وخلال كلمة له، أثنى رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة على جهود كافة المراكز والمؤسسات الشريكة التي تتعاون وتتكاثف من أجل تقديم الخدمات لأبناء شعبنا سيما الفئات التي تحتاج لرعاية ومساندة من قبل كل مكونات المجتمع.


وتخلل اليوم الترفيهي تنفيذ العديد من الفقرات التفاعلية والمتنوعة واختتم بتوزيع الملابس الشتوية وبعض الهدايا عليهم.


وشارك في اليوم الترفيهي: رئيس قسم العلاقات العامة بالبلدية أ. أيمن القدرة، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أ. عادل شبير، ومدير مركز جمال للتدريب والتطوير أ. محمد أبو  طه، ومدير جمعية ساهم أ. مها شاهين، ومنسق دائرة الشباب والمتطوعين أ. أحمد الغلبان، والشيخ د. عمر شراب، وذوي الأطفال المرضى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟