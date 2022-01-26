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بلدية خان يونس تنظم يوماً ترفيهياً لأطفال مرضى السرطان

26 كانون ثاني / يناير 2022 12:17

تنظيم يوم ترفيهي لأطفال مرضى السرطان بخان يونس
تنظيم يوم ترفيهي لأطفال مرضى السرطان بخان يونس

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومركز الجمال للتدريب والتطوير وجمعية ساهم لرعاية مرضى السرطان في قاعة الطفل بالمكتبة العامة يومًا ترفيهيًا شارك فيه (60) طفلاً من مصابي مرض السرطان، وذلك في إطار المساعي المبذولة للتخفيف من معاناتهم وآلامهم والترويح عليهم في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعايشونها.


وخلال كلمة له، أثنى رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة على جهود كافة المراكز والمؤسسات الشريكة التي تتعاون وتتكاثف من أجل تقديم الخدمات لأبناء شعبنا سيما الفئات التي تحتاج لرعاية ومساندة من قبل كل مكونات المجتمع.


وتخلل اليوم الترفيهي تنفيذ العديد من الفقرات التفاعلية والمتنوعة واختتم بتوزيع الملابس الشتوية وبعض الهدايا عليهم.


وشارك في اليوم الترفيهي: رئيس قسم العلاقات العامة بالبلدية أ. أيمن القدرة، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أ. عادل شبير، ومدير مركز جمال للتدريب والتطوير أ. محمد أبو  طه، ومدير جمعية ساهم أ. مها شاهين، ومنسق دائرة الشباب والمتطوعين أ. أحمد الغلبان، والشيخ د. عمر شراب، وذوي الأطفال المرضى.

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