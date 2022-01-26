وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توضّح لـ "الرأي" ترتيبات موسم العمرة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة التمريض بالصحة تكرم مشرفي التعليم المستمر في المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تنفذ جولة على عدة آبار شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تناقش واقع وحقوق ذوي الإعاقة مع جمعية الأصدقاء وكالة الرأي الفلسطينية "أبو سلمية" يطلع مدير الوكالة الإيطالية على الخدمات المقدمة للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظم يوماً ترفيهياً لأطفال مرضى السرطان وكالة الرأي الفلسطينية شركة الكهرباء وبلدية غزة تعقد اجتماعا طارئاً لتنسيق جهود الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية عمل الشمال تنفذ زيارات تفتيشية على عدد من المنشآت الكبيرة
أخبار » الأخبار الحكومية

مديرية عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية

26 كانون ثاني / يناير 2022 12:34

مديرية عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية
مديرية عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية

الوسطى- الرأي

واصلت مديرية عمل الوسطى من خلال قسم التفتيش وحماية العمل،  جولاتها الميدانية والتفتيشية على قطاعات أعمال مختلفة.


وشملت الزيارات منشآت لإبداء الرأي الفني، ومتابعة استيفاء المنشآت لاشتراطات العمل المطلوبة، و تقديم الإصحاحات المهنية المطلوبة
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟