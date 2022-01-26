مديرية عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية

واصلت مديرية عمل الوسطى من خلال قسم التفتيش وحماية العمل، جولاتها الميدانية والتفتيشية على قطاعات أعمال مختلفة.
وشملت الزيارات منشآت لإبداء الرأي الفني، ومتابعة استيفاء المنشآت لاشتراطات العمل المطلوبة، و تقديم الإصحاحات المهنية المطلوبة
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26 كانون ثاني / يناير 2022 12:34
الوسطى- الرأي
واصلت مديرية عمل الوسطى من خلال قسم التفتيش وحماية العمل، جولاتها الميدانية والتفتيشية على قطاعات أعمال مختلفة.
وشملت الزيارات منشآت لإبداء الرأي الفني، ومتابعة استيفاء المنشآت لاشتراطات العمل المطلوبة، و تقديم الإصحاحات المهنية المطلوبة
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