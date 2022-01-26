مديرية عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية

الوسطى- الرأي

واصلت مديرية عمل الوسطى من خلال قسم التفتيش وحماية العمل، جولاتها الميدانية والتفتيشية على قطاعات أعمال مختلفة.



وشملت الزيارات منشآت لإبداء الرأي الفني، ومتابعة استيفاء المنشآت لاشتراطات العمل المطلوبة، و تقديم الإصحاحات المهنية المطلوبة

