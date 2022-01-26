بلدية رفح تناقش واقع وحقوق ذوي الإعاقة مع جمعية الأصدقاء

رفح- الرأي

استقبل رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي بمكتبه بدار البلدية وفدًا من جمعية الأصدقاء لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لبحث وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين واقع الخدمات المقدمة لهذه الشريحة في مدينة رفح.



حيث ناقش الوفد مع رئيس البلدية عدة مواضيع تخص فئة ذوي الإعاقة؛ لتمكينهم من الانخراط في المجتمع، مستعرضًا التحديات التي تواجه العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل الوصول إلى تفاهمات لتقديم الخدمة لهم بالتعاون مع بلدية رفح، خصوصًا فيما يتعلق بدمجهم في لجان الأحياء وتسهيل معاملاتهم المالية المتعلقة بخدمات البلدية، مشيرًا إلى أن واقع هذه الشريحة في رفح في تحسنٍ وتطورٍ ملحوظ، مقدمًا الشكر للبلدية لدعمهم المتواصل واللامحدود لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.



ووجه رئيس البلدية الشكر للجمعية وكافة المؤسسات والجمعيات التي تتحمل مسؤوليات كبيرة وتبذل جهودًا عظيمة خدمةً لذوي الإعاقة، مؤكدًا حرص البلدية الكبير على تقديم كل ما أمكن، وتوفير مجالٍ واسع وبيئة أفضل لهذه الشريحة؛ لأن تمارس حياتها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى بذل مزيد من التعاون وبذل الجهود من البلدية وكافة المؤسسات لدعمهم.

وبين أن البلدية نفذت مشاريع مواءمة لذوي الإعاقة في كثير من المرافق الخدماتية لتسهيل وصولهم إلى الخدمات، والشوارع من أجل التخفيف عن كاهلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وأضاف أن البلدية تمنح ذوي الإعاقة تسهيلات بخصوص بعض الخدمات والمعاملات التي يتقدمون بها.