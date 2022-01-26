سلطة المياه تنفذ جولة على عدة آبار شمال قطاع غزة

غزة- الرأي

أجرت وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة جولة على عدة آبار تابعة لبلدية بيت حانون ومجلس الخدمات المشتركة لمنطقة الوسطى بغرض متابعة وتقييم ابارها القائمة وذلك لاستكمال تسوية وضعها القانوني.



وأفاد مدير عام وحدة مصادر المياه م.مازن البنا أن التعاون بين سلطة المياه وجودة البيئة وبلدية بيت حانون ومجلس الخدمات المشتركة لمنطقة الوسطى يعتبر تعاونا وثيقا لمتابعة كل الشؤون المتعلقة بالآبار.



يذكر أن الطواقم الفنية تقوم بشكل دوري مستمر بتسوية أوضاع الآبار لتوفير خدمة مائية ذات جودة عالية للمواطنين.