إدارة التمريض بالصحة تكرم مشرفي التعليم المستمر في المستشفيات

غزة- الرأي

أكد مدير تمريض المستشفيات د. يوسف فحجان، أن الاهتمام هذا العام سيتركز على تنظيم الكوادر ودعمها وتطبيق مسار الجودة التمريضية، مشيرا إلى أهمية التعليم المستمر الذي أثبت دوره في رفع كفاءة وتحسين جودة الخدمات التمريضية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي ضم دائرة تمريض المستشفيات ومشرفي التعليم المستمر.

وتم خلال اللقاء تكريم المشرفين وذلك بمناسبة حصولهم على دورة اعداد مدربين احترافيين برعاية نقابة المدربين الفلسطينيين. وأكد المستشار ماهر شبير نقيب المدربين بأن الدورة التدريبية التي تم إنجازها إنما هي باكورة عمل مع الإدارة العامة للتمريض وأنه تم الاتفاق على العمل المشترك بما يخدم المحتوى التدريبي التمريضي الممنهج.