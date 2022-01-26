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الأوقاف توضّح لـ "الرأي" ترتيبات موسم العمرة في غزة

26 كانون ثاني / يناير 2022 01:01

الهور
الهور

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، اليوم الأربعاء، عن ترتيبات موسم العمرة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة عادل الهور في تصريح خاص لوكالة "الرأي" إنه بعد إعلان السلطات السعودية استئناف موسم الحج والعمرة لهذا العام تم إيفاد وفد مختص من فلسطين للسعودية لتوقيع العقود الخاصة بشأن ذلك.

وأضاف الهور، أن الخطوة المقبلة هي إيفاد أعضاء من اللجنة المشتركة في قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية من أجل توقيع عقود مع الشركات الناقلة لنقل المعتمرين برا وجوا.

وأشار إلى أن بعد هذه الخطوة يتم بيان التسعيرة اللازمة لإتمام هذا الموسم.  

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