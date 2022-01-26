مجمع الشفاء يعقد سلسلة دورات تدريبية في مكافحة العدوى

غزة- الرأي

عقد قسم السلامة ومكافحة العدوى بمجمع الشفاء الطبي سلسلة من المحاضرات والدورات التدريبية الخاصة بمبادئ وسياسات السلامة ومكافحة العدوى.

وأوضح سليمان العديني رئيس القسم أن الدورات ستعقد على مدار ٣ أسابيع متتالية بواقع يومين أسبوعيا، حيث يبلغ عدد المتدربين ١٢٠ موظف من مختلف التخصصات الصحية، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز مبادئ وسياسات السلامة ومكافحة العدوى بالمجمع.

بدوره ثمن مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية جهود قسم السلامة ومكافحة العدوى على اهتمامهم المتواصل في عقد المحاضرات والدورات التدريبية والعلمية التي تسعى دائما الى تطوير وتحديث مستوى التدريب لمقدمي الخدمة الصحية ورفع الكفاءة لتعزيز بيئة العمل بشكل أمن.

من جهته أشاد مدير دائرة تمريض المجمع أ.زهير نوفل بعقد هذه الدورات التي بدورها تنمي القدرات والمهارات الخاصة بإجراءات السلامة ومكافحة العدوى، لتحسين الخدمات المقدمة في مختلف المجالات ولتغطية شريحة كبيرة من مختلف الفئات المهنية.