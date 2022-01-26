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مجمع الشفاء يقدم أكثر من116ألف خدمة رعاية نهارية للمرضى خلال 2021

26 كانون ثاني / يناير 2022 01:14

مجمع الشفاء يقدم أكثر من116ألف خدمة رعاية نهارية للمرضى خلال 2021
مجمع الشفاء يقدم أكثر من116ألف خدمة رعاية نهارية للمرضى خلال 2021

غزة- الرأي

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية،إن المجمع قدم " 116138 " ألف خدمة في أقسام الرعاية النهارية للمرضى خلال العام 2021، مشيراً إلى أن خدمات الرعاية النهارية تقدم في مختلف أقسام المجمع، وهي الخدمات المقدمة للمرضى ولا يحتاج المريض بعدها للمبيت في المستشفى.

وتشمل الرعاية النهارية قسم الغسيل الكلوي حيث تم إجراء " 70812 " جلسة غسيل كلوي لـــ " 548 " مريض بواقع جلستين أسبوعيا، وقسم جراحة المناظير الباطنية والجراحية والنسائية وقد بلغت " 2107 " عملية تنظير.

كما أجريت في قسم عمليات اليوم الواحد " 3662 " عملية جراحية، إضافة إلى الإجراءات الطبية المتنوعة والتي بلغت " 39557 " وتشمل تفتيت الحصى وخدمات القدم السكرية وتخطيط الأعصاب وتخطيط السمعيات وغيرها.

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