العدل تشارك في المؤتمر العلمي الدولي حول الجريمة الالكترونية

غزة- الرأي

شاركت دائرة الشؤون القانونية بوزارة العدل في المؤتمر العلمي الدولي الذي يعقد بعنوان " الجريمة الإلكترونية.. مخاطر وسبل المواجهة "، وذلك ضمن اللجنة العلمية للمؤتمر.

ومثل وزارة العدل ماجد رزق أبو ريدة مدير دائرة الشؤون القانونية المكلف، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية ستقوم بتحكيم ومراجعة الأوراق العلمية والأبحاث المقدمة من قبل باحثين وأكاديميين من جامعات ومعاهد عدد من الدول الإسلامية والعربية المشاركة.



وكانت اللجنة العلمية عقدت اجتماعها الثاني مؤخراً بحضور رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور إبراهيم حبيب، ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد عسقول وأعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر.



وقال أبو ريدة أن هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة في المؤتمر العلمي من الدول العربية والإسلامية، وأن اللجنة تلقت مشاركات من دول المغرب العربي ومصر وغيرها.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بتقييم وتحكيم الأوراق المرسلة للمؤتمر والتي ستجيز منها 24 ورقة علمية تخدم محاور المؤتمر الذي ستشرف عليه كلية الرباط الجامعية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية.