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بلدية بني سهيلا تُنهي كافة استعداداتها للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي

26 كانون ثاني / يناير 2022 01:30

بلدية بني سهيلا تُنهي كافة استعدادتها للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي
بلدية بني سهيلا تُنهي كافة استعدادتها للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي

خان يونس- الرأي

 أنهت بلدية بني سهيلا  كافة استعدادتها للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي المرتقب مساء اليوم الأربعاء، وعليه تهيب البلدية بالالتزام بإرشادات لجنة الطوارئ الحكومية للمواطنين والمتمثلة فيما يلي:
 التزود بالاحتياجات المهمة مثل "الأغذية والأدوية والمياه" قبل عصر اليوم.
 تجهيز أكياس الرمال في المنازل المعرضة للغرق وتغطية أسقف "الصفيح" و"الإسبست" بالنايلون.
 عدم الخروج خلال ذروة المنخفض المتوقعة مساء الأربعاء ويوم الخميس بالكامل إلا للضرورة.
 الاعتدال في استخدام التيار الكهربائي وتفحص الشبكات المنزلية والمولدات.
الحذر في استخدام وسائل التدفئة الكهربائية والغاز، وتثبيت الأسقف واليافطات وتنكات المياه.
 الابتعاد عن أعمدة الكهرباء تحسبًا للماس الكهربائي.
ضرورة وقوف المواطن أمام مسئولياته والحفاظ على أسرته ومجتمعه.
 

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