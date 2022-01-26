لجان الأحياء في المحافظات تساند طواقم البلديات في حالة الطوارئ

غزة- الرأي

أعلنت لجان الأحياء في محافظات قطاع غزة عن وقوفها الكبير بجانب طواقم البلديات العاملة في حالات الطوارئ وخاصة أثناء المنخفضات الجوية.

و صرح م. ياسر حسونة مدير وحدة لجان الأحياء في وزارة الحكم المحلي أن خطوة لجان الأحياء تأتي في اطار دعم ومساندة لجان الطوارئ في البلديات في رصد أي اشكاليات تؤثر على الشوارع تنجم عن المنخفضات.



إضافة إلى متابعة احتياجات المواطنين وسرعة تلبية احتياجاتهم وإنقاذهم من خلال التواصل السريع مع البلدية.



وأضاف م. حسونة لقد عممنا على كافة البلديات العمل على توفير خط اتصال ساخن ومباشر بين البلدية ولجنة الحي من أجل سرعة الوصول لأي ضرر ومعالجته حسب الأصول.



ومن جانب آخر أعلنت البلديات منذ مطلع الأسبوع الحالي عن اجراءاتها المتسلسلة مع رؤساء لجان الأحياء التابعة للبلديات والمنتشرة في محافظات القطاع من أجل توفير سبل الراحة والأمان للمواطنين وسكان الاحياء.



يذكر أن تفعيل لجان الأحياء والقيام بدورهم الإيجابي الكبير يأتي من ضمن توجهات وزارة الحكم المحلي الاستراتيجية في المشاركات المجتمعية تحقيقا للرضا العام بين المواطنين في أداء الخدمات.

