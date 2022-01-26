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الرقابة الداخلية بوزارة المواصلات تنجز 2091 معاملة خلال العام 2021

26 كانون ثاني / يناير 2022 01:43

الرقابة الداخلية بوزارة المواصلات تنجز 2091 معاملة خلال العام 2021
الرقابة الداخلية بوزارة المواصلات تنجز 2091 معاملة خلال العام 2021

غزة- الرأي

تعد الرقابة والمتابعة من أهم ما تقوم به الدوائر الموجودة داخل المؤسسات الحكومية؛ وذلك بهدف الوقوف على الأخطاء الفنية والقانونية والإدارية والمالية في الإدارات المختلفة ومعالجتها بما يحقق المصلحة العامة وتطبيق سيادة القانون.

كما ترفع وحدة الرقابة التوصيات والملاحظات التي من شانها معالجة الأخطاء والنواقص بهدف تطوير العمل في الإدارات المختلفة.
وتعمل الوحدة على المشاركة في اللجان المختلفة وإبداء الرأي والمشورة في المراسلات والقضايا المرفوعة للوحدة، وتنفذ ما يوكل إليها من مهام من قبل وكيل الوزارة.

وحدة الرقابة الداخلية في وزارة النقل والمواصلات أنجزت الكثير من المهام النوعية خلال العام الماضي والتي تخللها زيارات ميدانيــة خارجيــة وداخليــة عــلى إدارات الــوزارة وفروعهــا، شــملت كافــة النــواحي الفنيــة والإداريــة والمالية في الوزارة، بالإضافة للمتابعة الداخلية لشئون الدوائر في مقر الوزارة.

بدوره بين د. علاء العكس مدير عام وحدة الرقابة الداخلية في وزارة النقل والمواصلات أنه خلال العام 2021 عملت الوحدة على تفعيل عمل الرقابة الفنية على دوائر الوزارة، وتنفيذ برامج عمل شهرية للرقابة الداخلية استهدفت مختلف دوائر الوزارة وفروعها الخارجية، إضافة إلى مشاركة وحضور فاعل في اللجان المنعقدة بالوزارة.

وأضاف أن الوحدة عملت على متابعــة مــدى الانضــباط الــداخلي في الأنظمة والقانونين ومــدى الــمام الموظفين في تنفيــذ مهــامهم الوظيفية.
متابعاً أنه تم رفع توصيات تطويرية وتصحيحية للإدارة العليا بخصوص سير العمل في دوائر الوزارة.
من جهة أخرى بين العكش أن الوحدة خلال العام المنصرم نفذت 212 زيارة رقابية دورية، 121 زيارة رقابية مفاجئة، و1187 متابعة إلكترونية، و282 ملاحظات رقابية، مشيراً إلى أن نسبة المعالجة وتنفيذ التوصيات بلغت 289، أما معدل الفترة الزمنية لمعالجة الملاحظات الرقابية 10 أيام

2d875741-5c65-441a-851f-2ecdc96f8207 الرقابة الداخلية بوزارة المواصلات تنجز 2091 معاملة خلال العام 2021
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