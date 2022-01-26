وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الحكومية المشتركة تبدأ لقاءات مناقشة مسودة نظام المخابز 2022 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تُنهي كافة استعداداتها للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ في بلدية الزوايدة تجري استعداداتها للمنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك في المؤتمر العلمي الدولي حول الجريمة الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية "الهيئة المستقلة" توثق جرائم الاحتلال خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأوقاف تستعرض إنجازاتها خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يقدم أكثر من116ألف خدمة رعاية نهارية للمرضى خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 250 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يعقد سلسلة دورات تدريبية في مكافحة العدوى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توضّح لـ "الرأي" ترتيبات موسم العمرة في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

"التنمية" تعلن تفاصيل جديدة حول صرف المنحة القطرية

26 كانون ثاني / يناير 2022 01:50

غزة- بسام العطار- الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، تفاصيل جديدة حول آلية اعتماد كشوفات صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت لوكالة "الرأي" اليوم الأربعاء، إن الوزارة ترسل كل شهر الكشوفات كاملة (100 ألف أسرة) إلى اللجنة القطرية، التي تقوم بدورها بإرسالها للأمم المتحدة، دون تدخل من قبل الوزارة، أو ذكر الأسباب أو المعايير التي يتم من خلالها رفع الأسماء.

وذكرت أنه منذ أن أشرفت الأمم المتحدة على عملية توزيع المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، تم رفع عدد بسيط جداً من أسماء المستفيدين من المساعدة الشهرية، مشددةً على أنه لا يوجد إضافة أي أسماء جديدة حتى اللحظة.

وفيما يتعلق بوفاة الزوج المنتفع، أوضحت الكحلوت، أن وزارة التنمية تقوم بشكل مباشر بوضع أرملته على قوائم المنتفعين بدلاً منه، لكن الأمر يحتاج الأمر لعدة شهور.

وأشارت إلى أن أي مواطن تواجهه مشكلة تتعلق بتحديث البيانات، كرقم الجوال أو رقم الكود، يمكنه التواصل على الرقم المجاني 1700277277 الخاص بالأمم المتحدة، لحل هذه الإشكالية، كونها الجهة التي تشرف على صرفها، والاتصال من الهواتف الثابتة وليس من المحمول.

وبينت الكحلوت، أن المنحة القطرية تبقى في حساب الأسرة المستفيدة منها لمدة 60 يومًا، لذلك لا يوجد أي خشية في حال تأخر وصول الرسائل لهذه الأسر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟