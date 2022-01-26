وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و7550 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تعلن تفاصيل جديدة حول صرف المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية الرقابة الداخلية بوزارة المواصلات تنجز 2091 معاملة خلال العام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية لجان الأحياء في المحافظات تساند طواقم البلديات في حالة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الحكومية المشتركة تبدأ لقاءات مناقشة مسودة نظام المخابز 2022 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تُنهي كافة استعداداتها للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ في بلدية الزوايدة تجري استعداداتها للمنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك في المؤتمر العلمي الدولي حول الجريمة الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية "الهيئة المستقلة" توثق جرائم الاحتلال خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأوقاف تستعرض إنجازاتها خلال 2021
أخبار » الأخبار الحكومية

قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

26 كانون ثاني / يناير 2022 04:53

غزة – الرأي:

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة تعطيل الدوام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ليوم غدٍ الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، ويستثني من ذلك القطاعات المطلوب تواجدها ضمن الطوارئ.

وصادقت اللجنة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، على مقترح وزارة المالية بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لتصل إلى نسبة 80%.

وقررت تمديد العمل بقرار تخفيض قيمة رسوم الترخيص الصناعي بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي، وكلفات وزارات "المالية، الاقتصاد، الداخلية" بتكثيف الجولات الميدانية على محطات تعبئة الغاز لضمان عدم التلاعب بالكميات المخزنة أو الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ومددت اللجنة العمل بقرار تخفيض رسوم زيادة رأس مال الشركات بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي، كما اعتمدت المقترح المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الدينية حول تفعيل الصناديق الوقفية، وتعزيز ثقافة الوقف مجتمعيا.

وأمرت بصرف مبلغ مالي لصالح الجمعية الوطنية الفلسطينية للمتقاعدين العسكريين، للمساهمة في دعم أنشطة الجمعية، فيما اعتمدت مقترح وزارة النقل والمواصلات بشأن تنظيم عمل مركبات الحركة في المؤسسات الحكومية، وربطها بنظام (GPS).

وجرت الموافقة على صرف دفعة مالية بقيمة 400 شيكل لمرة واحدة من مستحقات الموظفين لأغراض التعليم الجامعي داخل غزة، بحيث يستفيد الموظف الطالب أو أبنائه، شريطة توقيع الجامعات على البروتوكول الناظم مع وزارة المالية وفق ما هو معمول به.

وأكدت اللجنة على السماح بتسديد نسبة (50%) من رسوم المجلس الطبي الفلسطيني للموظفين المسجلين للحصول على البورد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟