قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

غزة – الرأي:

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة تعطيل الدوام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ليوم غدٍ الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، ويستثني من ذلك القطاعات المطلوب تواجدها ضمن الطوارئ.

وصادقت اللجنة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، على مقترح وزارة المالية بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لتصل إلى نسبة 80%.

وقررت تمديد العمل بقرار تخفيض قيمة رسوم الترخيص الصناعي بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي، وكلفات وزارات "المالية، الاقتصاد، الداخلية" بتكثيف الجولات الميدانية على محطات تعبئة الغاز لضمان عدم التلاعب بالكميات المخزنة أو الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ومددت اللجنة العمل بقرار تخفيض رسوم زيادة رأس مال الشركات بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي، كما اعتمدت المقترح المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الدينية حول تفعيل الصناديق الوقفية، وتعزيز ثقافة الوقف مجتمعيا.

وأمرت بصرف مبلغ مالي لصالح الجمعية الوطنية الفلسطينية للمتقاعدين العسكريين، للمساهمة في دعم أنشطة الجمعية، فيما اعتمدت مقترح وزارة النقل والمواصلات بشأن تنظيم عمل مركبات الحركة في المؤسسات الحكومية، وربطها بنظام (GPS).

وجرت الموافقة على صرف دفعة مالية بقيمة 400 شيكل لمرة واحدة من مستحقات الموظفين لأغراض التعليم الجامعي داخل غزة، بحيث يستفيد الموظف الطالب أو أبنائه، شريطة توقيع الجامعات على البروتوكول الناظم مع وزارة المالية وفق ما هو معمول به.

وأكدت اللجنة على السماح بتسديد نسبة (50%) من رسوم المجلس الطبي الفلسطيني للموظفين المسجلين للحصول على البورد.