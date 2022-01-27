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بسبب زحف رمال الشاطئ

إغلاق شارع الرشيد بخانيونس لغياب معالم الطريق

27 كانون ثاني / يناير 2022 12:02

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غزة-الرأي:

أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خان يونس إغلاق شارع الرشيد الساحلي بسبب زحف الرمال وغياب معالم الطريق.
 
وذكرت لجنة طوارئ الشتاء في بلدية خان يونس أن الإغلاق سيكون للمنطقة المحصورة من ميناء الصيادين وحتى إستراحة الأهرام شمالاً، والمنطقة المحصورة من حديقة حياة وحتى بحيرة فش فرش جنوبًا.

وأوضحت في بيانٍ لها وصل "وكالة الرأي"، أن الإغلاق جاء نتيجة الرياح العاتية التي أدت إلى زحف الرمال على طول الطريق في كلا الإتجاهين وغياب معالم شارع الرشيد.

وأهابت اللجنة بالمواطنين وسائقي المركبات بضرورة أخذ درجات الحيطة والحذر وعدم التحرك في تلك المنطقة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكدت أن آليات  لجنة الطوارئ المركزية قد توجهت للمكان لعمل ما يلزم بالسرعة المطلوبة وسيتم  صباحًا استكمال إتمام المعالجة بشكل نهائي  للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي.

وبيّنت أن حالة الخطورة تبقى قائمة كون الرياح لا تزال عاتية وقوية وسيتم متابعة المهمة بإذن الله لإنجازها على الوجه الأكمل.

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