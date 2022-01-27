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أوكرانيا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي ترسله منذ 11 عاما

27 كانون ثاني / يناير 2022 08:34

أوكرانيا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي ترسله منذ 11 عاما
أوكرانيا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي ترسله منذ 11 عاما

قال المستشار السابق في وكالة الفضاء الأوكرانية، أندريه كوليسنيك، إنه من المحتمل أن يكون القمر الصناعي الأوكراني "سيتش-2-30" الذي تم إطلاقه لأول مرة منذ 11 عاما، قد ضاع في الفضاء، ووفقا للمستشار السابق فإنه لم يتم تحديد القمر الصناعي الأوكراني والتعرف عليه بعد، بالرغم من أنه بموجب اتفاقية بين كييف وواشنطن، تم توقيعها في أغسطس 2021، كان من المفترض أن تكون الولايات المتحدة قد أضافته إلى قاعدة بياناتها على الموقع المخصص لذلك.
 
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال في صفحته على "فيسبوك" إن تحديد هوية القمر الصناعي تتم إما عن طريق مالكه إذا كان يريد تتبع مسار القمر بنفسه، أو في إطار الاتفاقات، كما في حالة الاتفاقية حول "سيتش-2-30".
 
وأوضح أنه بالنظر لعدم التعرف عليه بعد، وعدم تحديد هويته، فإن ذلك يشير إلى وجود مشكلة خاصة، وأنه لا يمكن الاتصال به، وبالتالي لا يمكن تقديم معلومات إلى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بحركته من أجل التعرف الكامل.
 
 

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