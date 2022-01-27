روبوت صينى سداسي الأرجل يتحرك بألواح تزلج فى البيئات الثلجية



يمكن رؤية روبوت تزلج بستة أرجل يتزلج بخبرة على منحدر أبيض ثلجي في الصين، بعد أن طور مجموعة من العلماء بجامعة شنغهاي روبوت جديد يقف بقدمين على كل تزلج ويمسك بأعمدة التزلج بأرجله الوسطى، حيث أظهر الفريق، من خلال وضع الآلة في خطواتها على المنحدرات، أن الروبوت يمكنه البقاء في وضع مستقيم، والانعطاف وتجنب الاصطدام بالأشخاص.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ثبت أن الروبوت قادر على التزلج 10 أمتار في الثانية عبر مسار طويل 400 متر على منحدر 18 درجة.



وقال الباحثون، إن الروبوت قد يكون قادرًا في المستقبل على التنافس في مسابقات تزلج الروبوت، وحتى القيام بدوريات في الجبال والمساعدة في عمليات الإنقاذ المكسوة بالثلوج.



كما تم تطوير آليات التزلج بواسطة المهندس الميكانيكي جاو فينج وزملائه في جامعة شنغهاي جياو تونج، وأفاد الباحثون أن "الروبوت أنهى المهام بما في ذلك السباق والانعطاف وتخطيط المسار وتجنب العقبات والتفاعل بين الإنسان والروبوت من خلال الاستشعار الذكي والتحكم في الكبح".



وأضافوا: "أظهر الروبوت في الاختبارات مرونة عالية وخفة حركة، ويمكن التحكم فيه عن طريق التفاعل بين الإنسان والحاسوب عن بعد، مما يمكّنه من التزلج بين الحشود ويضيف متعة التزلج مع الروبوت للمتزلجين."



كما طور فريق بحث الروبوت ذو الأرجل آلة التزلج تحت اسم "الألعاب الأولمبية الشتوية بالعلوم والتكنولوجيا"، وتم دعم المشروع من قبل البرنامج الوطني للبحث والتطوير الرئيسي التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.



