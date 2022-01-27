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“رقم سلبي” جديد لميسي على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى

27 كانون ثاني / يناير 2022 09:35

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رقما سلبيا على مستوى جميع بطولات الدوريات الـ5 الكبرى لكرة القدم. ويعاني الأرجنيتيني من بداية محبطة رفقة فريقه الفرنسي منذ الانضمام إلى صفوفه مطلع الصيف الماضي. ويعتبر ميسي ثاني أسوأ الهد
حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رقما سلبيا على مستوى جميع بطولات الدوريات الـ5 الكبرى لكرة القدم. ويعاني الأرجنيتيني من بداية محبطة رفقة فريقه الفرنسي منذ الانضمام إلى صفوفه مطلع الصيف الماضي. ويعتبر ميسي ثاني أسوأ الهد

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رقما سلبيا على مستوى جميع بطولات الدوريات الـ5 الكبرى لكرة القدم.

ويعاني الأرجنيتيني من بداية محبطة رفقة فريقه الفرنسي منذ الانضمام إلى صفوفه مطلع الصيف الماضي.

ويعتبر ميسي ثاني أسوأ الهدافين على مستوى جميع بطولات الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا، بحسب ما نقل موقع أر تي.

وخاض ميسي بقميص البي إس جي، 17 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف فقط.

وجاء هدف واحد فقط من أهدافه الستة التي سجلها هذا الموسم، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وهذا الهدف الوحيد في الدوري جاء وسط 44 تسديدة ضائعة لم تترجم في الشباك، ليجعله في المركز الثاني ضمن الترتيب العام للبطولات الخمس الأولى في أوروبا عندما يتعلق الأمر بنسبة التسديدات إلى الأهداف.

فيما اعتبر جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي، الأسوأ بين الهدافين، مقارنة بعدد التسديدات، حيث لم ينجح سوى في واحدة من بين 46 تسديدة لهز الشباك.

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