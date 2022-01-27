الأوقاف وبيت الحكمة تعقدان لقاءً بعنوان "العلاقة مع الغرب –واقع وآمال"

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا أن الإسلام جاء ليُخرج البشرية كلها من العبودية إلى الحرية ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، لافتاً إلى أن حالة الاستعلاء التي تعيشها بعض الدول يجب أن تنتهي على مستوى العالم للعيش سواسية بعيداً عن الظلم والقهر المتواصل.



جاء تأكيده خلال اللقاء الذي نظمته الأوقاف بالتعاون مع معهد بيت الحكمة بغزة، بعنوان "العلاقة مع الغرب –واقع وآمال" بحضور ومشاركة المفكر البريطاني أوليفر ماك تيرنن والمفكر جوردن مورقان ورئيس معهد بيت الحكمة بغزة د. أحمد يوسف ومدراء عامون بالأوقاف وممثلين عن المؤسسات الدينية والدعوية.



وقال الأغا :" نلتقي اليوم في وزارة الأوقاف بمشاركة نُخبة العمل الديني على مستوى القطاع مع المفكر البريطاني أوليفر ماك لتكوين حالة انفتاح كامل تتضمن تبادلاً للأفكار وتقييم الأنشطة التي تم تنفيذها سابقاً والتعرف على وجهات النظر للمرحلة القادمة".



وأضاف :" نحن بأمس الحاجة لنجد أُناساً يلتحمون مع بعضهم ويُشكلون حلفاً لمواجهة الأطماع التي يسعى لتحقيقها أصحاب النفوذ والسياسات متجاهلين كل الأبعاد الانسانية"، مشيداً في الوقت ذاته بجهود أوليفر ماك الذي قدم القضية الإنسانية للوصول لمجتمع حضاري متكامل بعيداً عن كل الحسابات الضيقة المتعلقة بالاقتصاد أو الجهاد أو غيرها".



وتابع :" نحن بحاجة للتعرف على القضايا أكثر لا سيما على صعيد الشعوب وبحاجة لمزيد من اللقاءات وانتقال الدعاة لكل الأماكن لتقديم صورة واضحة حول الإسلام، كما نشعر بوجود حالة من الانفصام وعدم اتخاذ مواقف جادة تجاه الأنظمة التي نَصبَّت نفسها شرطياً على هذا العالم ويُمارس الاستبداد والقهر بكل صوره"، مبيناً أن البشرية تعيش حالة استعلاء من طرف لا علاقة أو صلة له بالأديان بل متصلة بالأطماع على أطراف أخرى.



وأشار وكيل وزارة الأوقاف أن الأنظمة معنية ببقاء الفجوة وتشوه الصورة وحالة العداء بين الشعوب، مشدداً على ضرورة تكاثف الجهود بين المؤسسات والاتحادات التي تنتسب للإنسانية شرقاً وغربا لوضع حد للظلم والقهر الذي يعيشه العالم.



وخلال كلمته قال أوليفر ماك تيرنن :" نحترم حقيقة أن كل شخص لديه مهنة وخصوصية موجودة داخله، ولكن نجد الحقائق أن الناس محرومون من ذلك، بسبب الظلم والفقر وإنكار الحقوق وحرية التعبير، منوهاً بأن التحديات اليومية في الحياة تمثل جهاد ومقاومة وصولاً لتحقيق العدالة.



وأعرب عن أمله في إمكانية وجود حوار يقوم بتغيير وجهات النظر حول سوء الفهم الموجود تجاه الدين الإسلامي، مشيراً إلى أن بريطانيا أصبحت اليوم توفر بيئة أفضل للقيم، بسبب وجود نحو 4 مليون مسلم فيها، ينشرون القيم والتقوى في الحياة اليومية وتؤثر علينا.

وقال :" أن الجهل كان يمنع الوعي تجاه الدين الإسلامي وبحاجة لعملية تثقيف حول حرية الاعتقاد وممارسة الدين وعدم فهم نصوص الدين بطريقة غير سليمة واستخدامها لتضر بالمجتمعات والتمييز بين الأشخاص"، منوهاً بأن الدين الإسلامي أصبح اليوم حاضراً وبقوة وبشكل عميق ويُعد منهجاً للحياة.



بدوره قدم يوسف شكره لوزارة الأوقاف على دورها في تعزيز مستوى التواصل والحوار مع الجميع وحرصها على أن تبقى هذه اللقاءات والأنشطة قائمة لكسر الجمود وبناء العلاقات.



واستعرض يوسف الجهود التي قام بها المفكر أوليفر ماكترنان إنسانياً ودوره في إصلاح العلاقات بين الدول والعلاقات الداخلية وجهوده في حرب البوسنة وغيرها، وكذلك تجربة معهد بيت الحكمة، مع السيد أوليفر، مشيراً إلى أنه رعى ٣ مؤتمرات شبابية، وعقد العديد من الندوات الفكرية التي استهدفت الشباب والنُّخب الفكرية على السواء.

من ناحيته استعرض المفكر جوردن تفاصيل نشأته وتعرفه على الدين الإسلامي ومستوى التشابه في الكثير من الأمور بين الإسلام والمسيحية، منوهاً بوجود فهم خاطئ ومسبق لديه حول الهجمات الإرهابية وعلاقتها بالدين الإسلامي.



وأوضح أن جولاته الخارجية للعديد من الدول الإسلامية ساهمت في تعميق فكره ودراساته والتعرف أكثر على الدين الإسلامي الذي كان له أثراً إيجابياً في تغيير قناعاته، منوهاً بضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يُساهم في تغيير هذه الصورة ويُعزز كل الايجابيات الموجودة في الدين.



وأشار أن ما عايشه من تحيز مؤسساتي وخطاب موجه ضد المسلمين في الغرب تغير الآن وأصبح الجميع يرى الإسلام كأيدولوجية سياسية وليست دينية ما ساهم لفهم الدين الإسلامي بشكل أكبر.



وتخلل اللقاء جملة من النقاشات التي ساهمت في إثراء الحوار من قبل الحضور، وبحث طبيعة العلاقة مع الغرب.

