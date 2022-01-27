الأوقاف تُنفذ ورشة عمل في إدارة الموارد البشرية

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للشؤون الادارية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورشة عمل بعنوان " إدارة الموارد البشرية في وزارة الأوقاف-السياسات وعوامل النجاح " استهدفت مدراء عامون ومدراء الدوائر والوحدات والمديريات بالوزارة.



وتناولت الورشة محور التحليل الهيكلي الوظيفي وعوامل تحديد الاحتياجات الوظيفية، والتي قدمها مدير عام الشؤون الإدارية أ. ماهر يعقوب، ومحور سياسات ومعايير التشغيل وهندسة عمليات إدارة الموارد البشرية قدمها مدير المشاريع د. أشرف إسماعيل.



وأوضح يعقوب أن حاجة الوزارة للموارد البشرية دائماً قائمة ومتجددة، للقيام بمجالاتها على أكمل وجه، منوهاً بأن التحديد الجيد للاحتياجات كماً ونوعاً يساهم في قيام الوزارة بأنشطتها والوصول لأهدافها، في حين أن التحديد السيئ للاحتياجات يثقل كاهلها ويزيد أعبائها.



وأشار أن واقع قطاع غزة السياسي والاقتصادي ألقى بظلاله على قدرة المؤسسات الحكومية على تشغيل كوارد بشرية جديدة، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب المحافظة على رشاقة جسم المؤسسة الحكومية ليتلاءم مع القدرات والامكانات المادية وتوفير كوادر كافية وقادرة على تقديم الخدمة الحكومية بأقصى طاقة.