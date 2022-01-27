وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يتفقد سير العمل في مجمع محاكم الشمال وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها جراء حريق منزلها قبل أيام وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد بالأوقاف تنظم فعاليات متنوعة للمراكز المهنية والحرفية للإناث وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ ورشة عمل في إدارة الموارد البشرية وكالة الرأي الفلسطينية العثور على تماثيل ذهبية وفضية في متحف "جيش الطين الصيني" وكالة الرأي الفلسطينية ظهور سمكة سامة في سواحل القالة الجزائرية وكالة الرأي الفلسطينية جبال الخليل تكتسي بالثوب الأبيض وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف 224 نوعاً جديداً من الكائنات الحية في ميكونغ الكبرى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف وبيت الحكمة تعقدان لقاءً بعنوان "العلاقة مع الغرب –واقع وآمال" وكالة الرأي الفلسطينية "ميتا" تشغل أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر الخارقة في العالم
أخبار » الأخبار الحكومية

الإرشاد بالأوقاف تنظم فعاليات متنوعة للمراكز المهنية والحرفية للإناث

27 كانون ثاني / يناير 2022 09:56

الإرشاد بالأوقاف تنظم فعاليات متنوعة للمراكز المهنية والحرفية للإناث
الإرشاد بالأوقاف تنظم فعاليات متنوعة للمراكز المهنية والحرفية للإناث

غزة- الرأي

نظم قسم الدعوة المجتمعية بدائرة الدعوة والإرشاد/إناث في وزارة الأوقاف، مجموعة من الأنشطة الدعوية لقرابة (50) مؤسسة مهنية وحرفية، استهدفت العاملات في مراكز التجميل واللياقة البدنية، ومراكز نسائية أخرى، بمشاركة (25) واعظة دعوية.


بدورها، أوضحت مدير دائرة الدعوة والإرشاد أ. نادية الغول، أن الأنشطة تأتي في إطار تعزيز التشبيك المؤسسي الخاص بالنساء، وتوعيتهن بالأحكام الفقهية من مختلف المجالات، وصولاً إلى تعزيز القيم الإسلامية الصحيحة.


واستعرضت الغول أبرز البرامج التي تعالج العديد من السلوكيات السلبية الخاصة بقضايا المرأة المعاصرة، والأمور المتعلقة بفقه اللباس والزينة، وضوابط المرأة المسلمة.


وأشارت ممثلة الدعوة المجتمعية أ. منال أبو سخيلة أن الفعاليات تخللها حملات دعوية ودروس وإرشادات وعظيه منوعة، مبينةً أهم الأنشطة الالكترونية التي تم تفعيلها عبر منصات مجتمعية خاصة بهن.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟