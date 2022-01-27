الإرشاد بالأوقاف تنظم فعاليات متنوعة للمراكز المهنية والحرفية للإناث

غزة- الرأي

نظم قسم الدعوة المجتمعية بدائرة الدعوة والإرشاد/إناث في وزارة الأوقاف، مجموعة من الأنشطة الدعوية لقرابة (50) مؤسسة مهنية وحرفية، استهدفت العاملات في مراكز التجميل واللياقة البدنية، ومراكز نسائية أخرى، بمشاركة (25) واعظة دعوية.



بدورها، أوضحت مدير دائرة الدعوة والإرشاد أ. نادية الغول، أن الأنشطة تأتي في إطار تعزيز التشبيك المؤسسي الخاص بالنساء، وتوعيتهن بالأحكام الفقهية من مختلف المجالات، وصولاً إلى تعزيز القيم الإسلامية الصحيحة.



واستعرضت الغول أبرز البرامج التي تعالج العديد من السلوكيات السلبية الخاصة بقضايا المرأة المعاصرة، والأمور المتعلقة بفقه اللباس والزينة، وضوابط المرأة المسلمة.



وأشارت ممثلة الدعوة المجتمعية أ. منال أبو سخيلة أن الفعاليات تخللها حملات دعوية ودروس وإرشادات وعظيه منوعة، مبينةً أهم الأنشطة الالكترونية التي تم تفعيلها عبر منصات مجتمعية خاصة بهن.

