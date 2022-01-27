"المدهون" يتفقد سير العمل في مجمع محاكم الشمال

غزة- الرأي

أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن مجلسه يدرس حالياً عدة بدائل لمعالجة المساحات الضيقة والمباني المهترئة والازدحام الذي تشهده عدة محاكم في القطاع، ودعمها بمرافق لائقة لتوفير بيئة تقاضي مناسبة، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الأزمات والحصار على قطاع غزة ضاعفت من حجم المراجعين للمحاكم والمعاملات التي تستقبلها.

وأشار أن القضاء أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز كفاءة الأداء في إنجاز المعاملات، وتوفير أفضل الخدمات التي من شأنها تسرّع من عملية البت في القضايا وإصدار الأحكام، لتحقق أعلى مستويات الرضا لدى جمهور المتقاضين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مجمع محاكم الشمال لمتابعة سير العمل وإجراءات التقاضي والتنفيذ في المجمع، وكان برفقته القاضي انس ابو ندى رئيس محكمة البداية والقاضي نور الدين المدهون مدير محكمة الصلح، والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم، والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس.

واطلع المستشار المدهون خلال الجولة على عمل الجهاز الإداري والقضائي بالمحاكم وقدرته على تقديم خدمات قضائية ذات جودة مميزة مع التأكد من ديمومة تسهيل إجراءات التقاضي من قبلهم لجمهور المتقاضين.

واستمع المستشار لاحتياجات القضاة والموظفين وملاحظات المحامين والمراجعين للمجمع، مؤكداً على اهتمام المجلس بتوفير الخدمات لمتلقي الخدمة ومقدميها في بيئة مثالية تسهم في تعزيز أركان العدالة لافتا لتوفير بعض الكوادر البشرية والفنية اضافة للأجهزة الحاسوبية المتطورة، ورفع كفاءة شبكة الانترنت في المجمع، من خلال لجنة يتم تشكيلها من قبل مدير عام المحاكم النظامية، وتوفير ما يلزم وفق الامكانات المتاحة.

وعقد رئيس المجلس خلال الزيارة، اجتماعين منفصلين مع قضاة المجمع، ومع الموظفين، ناقش خلالهما كل ما من شأنه الإسهام في تطوير بيئة العمل وتيسير إجراءات العمل وتذليل المعوقات التي تواجه أطراف العملية القضائية، بما يسهم الوصول إلى قضاء عادل ناجز،

وثمن المستشار المدهون جهود قضاة وموظفي المجمع وجودة الأحكام والخدمات المقدمة للمراجعين والمحامين، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء وحسن استقبال جمهور المتقاضين لاسيما المحامين، ليستشعروا بقيمة العدالة واقعاً ملموساً.