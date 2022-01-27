الزكاة بالأوقاف تُوزع "ترنقات"شتوية لـ(4000) طفل وطفلة

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية ملابس شتوية " ترنقات " على (4000) طفل وطفلة من جميع محافظات قطاع غزة بتبرع كريم من أهل الخير والإحسان بتكلفة (40.000) شيكل.



وأوضح مدير عام الزكاة أ. أسامة اسليم أن إدارته استهدفت في هذه المرحلة من المشروع الأطفال من مختلف المراحل العمرية وتم توزيعهم من خلال الإدارة العامة للزكاة عبر لجانها المنتشرة على مستوى محافظات القطاع



وأشار أن الزكاة تعمل على توفير مستلزمات الوقاية من برد الشتاء بما فيها الملابس الشتوية, في ظل الوضع الاقتصادي الصعب, داعياً كافة المؤسسات الشريكة والمانحة وأهل الخير والإحسان الى تمويل هذه المشاريع الإغاثية لما لها من فائدة على الأسر المتعففة.

