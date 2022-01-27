وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تُوزع "ترنقات"شتوية لـ(4000) طفل وطفلة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: "الإداريون" يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم 27 على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع المقدسيين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2173) الخميس27/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية دير البلح يتفقد سير العمل في مناطق المدينة وكالة الرأي الفلسطينية مدير عــام الشرطة يزور عائلة الشهيد نقيب رامي الصرفندي برفح وكالة الرأي الفلسطينية لاوفيات.. 1398 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: فتح مراكز الرعاية الأولية أيام الجمعة والسبت وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: فتح شارع الرشيد بخانيونس وإزالة الرمال الزائدة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات متوسطة في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة
أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن مشروع كسوة الشتاء...

الزكاة بالأوقاف تُوزع "ترنقات"شتوية لـ(4000) طفل وطفلة

27 كانون ثاني / يناير 2022 12:17

الزكاة بالأوقاف تُوزع "ترنقات"شتوية لـ(4000) طفل وطفلة
الزكاة بالأوقاف تُوزع

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية ملابس شتوية " ترنقات " على (4000) طفل وطفلة من جميع محافظات قطاع غزة بتبرع كريم من أهل الخير والإحسان بتكلفة (40.000) شيكل.


وأوضح مدير عام الزكاة أ. أسامة اسليم أن إدارته استهدفت في هذه المرحلة من المشروع الأطفال من مختلف المراحل العمرية وتم توزيعهم من خلال الإدارة العامة للزكاة عبر لجانها المنتشرة على مستوى محافظات القطاع


وأشار أن الزكاة تعمل على توفير مستلزمات الوقاية من برد الشتاء بما فيها الملابس الشتوية, في ظل الوضع الاقتصادي الصعب, داعياً كافة المؤسسات الشريكة والمانحة وأهل الخير والإحسان الى تمويل هذه المشاريع الإغاثية لما لها من فائدة على الأسر المتعففة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟