زكاة شرق الشجاعية التابعة للأوقاف تُنفذ مشروع الشتاء الدافئ

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة شرق الشجاعية التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف 28 دفاية و28 حرام شتوي و 130 ترنق شتوي و30 كيس شعرية وسكر وسيرج ونايلون لتغطية أسطح الزينقو على الأسر المتعففة لتقيهم من برد الشتاء، والذي يأتي ضمن مشروع الشتاء الدافئ لإغاثة الأسر الفقيرة.



وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة زكاة شرق الشجاعية أ. هيثم ابو العطا، أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها اللجنة، من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط والتخفيف عنهم في ظل الحصار الظالم الذي أثر على كافة المواطنين في غزة.



و أكد أبو العطا أن لجنته ستبقى دائماً سنداً لأبناء شعبنا، وتعزيز صموده، ومساعدتهم في التغلب على برد الشتاء ، داعياً الجهات الخيرية إلي مزيد من الدعم لتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني علي هذه الأرض .