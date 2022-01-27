مباحث التموين تضبط "10" أطنان سلع مخالفة للشروط الصحية

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة – دائرة مباحث التموين في محافظة شمال غزة "10" أطنان من السلع والمواد الغذائية المخالفة للشروط الصحية وانتهاء مدة صلاحيتها, وذلك خلال جولة تفتيشية مشتركة برفقة موظفي وزارة الاقتصاد الوطني على عدد من المخازن والمحلات التجارية والأسواق العامة .



وذكرت مباحث التموين أنه خلال الجولات التفتيشية تم ضبط "بودرة, وحليب مجفف, ومشروبات غازية " بكميات بلغت "10" أطنان لدى التاجرين "م. ع"، و "أ. ف" وذلك لمخالفة السلع المضبوطة للمدد الزمنية لتاريخ صلاحيتها, بالإضافة إلى عدم وجود مُلصق يوضح مدة الصلاحية .



وأشارت مباحث التموين إلى أنه تم تحرير محضر ضبط بالبضائع والسلع المضبوطة، وإحالة ملف التاجرين إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.



في سياق منفصل ضبطت مباحث التموين بمحافظة شمال غزة كميةً من عبوات عصير "المانجا" تقدر بــ" 6 " آلاف لتر لدى مخازن التاجر (أ. ف) بالمحافظة وذلك لمخالفتها المواصفات الصحية .



ولفتت مباحث التموين إلى أنه تم تحرير محضر ضبط للكميات المضبوطة، وإحالة ملف التاجر إلى وزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.