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بالتعاون مع طواقم الدفاع المدني ..

شُرطة "سلطة الطاقة" بخانيونس تشارك في إزالة خطر على حياة المواطنين

27 كانون ثاني / يناير 2022 12:38

شُرطة "سلطة الطاقة" بخانيونس تشارك في إزالة خطر على حياة المواطنين
شُرطة

خان يونس- الرأي

رافقت دائرة شرطة سلطة الطاقة بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة طواقم الصيانة في شركة توزيع الكهرباء بالاشتراك مع طواقم الدفاع المدني وشرطة المرور في مهمة إزالة لوحة إعلانية كبيرة شكّلت خطراً على حياة المواطنين.

وأوضح العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة الطاقة أنه وردت إشارة مفادها سقوط لوحة إعلانية كبيرة بالقرب من ملعب خانيونس الرياضي غرب محافظة خانيونس نتج عنها قطع في أسلاك الضغط العالي بشبكة الكهرباء العامة في المكان, نتيجةً للرياح الشديدة الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يسود أجواء المحافظات منذ ليلة أمس.

وبيّن العقيد حمادة أن كافة الطواقم المختصة توجهت إلى المكان فور تلقي الإشارة, ودأبت شرطة المرور إلى تأمين محيط المنطقة لمنع أي خطر تجاه المواطنين, مُبيناً أن فرق الصيانة بشركة الكهرباء باشرت في إعادة وصل التيار الكهربائي وتوصيل الخطوط المقطوعة, لافتاً إلى أنه تم إزالة لوحة الإعلانات .

جدير بالذكر أن الشرطة بغزة أعلنت عن جهوزية عناصرها في كافة المحافظات لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وإسناد جهود الوزارات ولجان الطوارئ المختلفة لمساعدة المواطنين وتقديم الخدمة اللازمة لهم .

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