أوقاف غزة تعقد سلسلة دروس وعظية بعنوان "الجوارح جوارح"

غزة- الرأي

عقدت مديرية أوقاف غزة سلسلة من الدروس الوعظية بعنوان " الجوارح جوارح"، استهدفت طلاب وطالبات المدارس الإعدادية والثانوية، بهدف تعزيز التحلي بالأخلاق الحسنة والقيم الإيمانية الرفيعة.



بدوره أوضح د. محمد سالم مدير أوقاف غزة أن مديريته تسعى جاهدة لنشر الوعي الديني وتعزيز القيم الأخلاقية لدى شرائح المجتمع كافة، لافتاً إلى أن المديرية بصدد عقد عديد البرامج الدعوية خلال الفترة القادمة.



وشكر سالم قسم الدعوة والإرشاد بالمديرية، والإخوة الدعاة الذين يبذلون جهوداً كبيرة في سياق تعزيز القيم ونشر العلم الشرعي لدى جمهور محافظة غزة.

