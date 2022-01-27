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أوقاف غزة تنفذ ملتقىً دعوياً بعنوان " اللآلئ الحسان"

27 كانون ثاني / يناير 2022 12:40

أوقاف غزة تنفذ ملتقىً دعوياً بعنوان " اللآلئ الحسان"
أوقاف غزة تنفذ ملتقىً دعوياً بعنوان

غزة- الرأي

نفذت مديرية أوقاف غزة ملتقىً دعوياً بعنوان " اللآلئ الحسان " بمشاركة أكثر من 150 طالبة، بهدف نشر الأخلاق الحسنة وتعزيز الصلة بالله عز وجل.


بدوره أوضح الشيخ د. محمد سالم مدير أوقاف غزة أن تطوير الأساليب الدعوية والتواصل مع الناس مباشرة يحقق ثمرات ونتائج دعوية كبيرة، مبيناً أن الملتقيات الدعوية تعد وسيلة مهمة أثبتت قدرتها على غرس القيم الإيمانية، وتحقيق الوعظ والتوجيه النافع لدى الفئات المستهدفة.


وشكر سالم قسمي الدعوة والإرشاد والعمل النسائي بالمديرية لجهودهم المقدرة في الدعوة إلى الله تعالى، وتعزيز المعاني الإيمانية لدى جمهور محافظة غزة ذكوراً وإناثاً.

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