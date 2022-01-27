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لحفظه كتاب الله تعالى ..

مدير عـام الشرطة يكرم نجل الشهيد نقيب رامي الصرفندي بمحافظة رفح

27 كانون ثاني / يناير 2022 12:45

مدير عـام الشرطة يزور عائلة الشهيد نقيب رامي الصرفندي بمحافظة رفح
مدير عـام الشرطة يزور عائلة الشهيد نقيب رامي الصرفندي بمحافظة رفح

رفح- الرأي

 زار وفدٌ من قياد الشرطة ممثلاً باللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة، عائلة الشهيد نقيب رامي أمين الصرفندي بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، لتقديم التهنئة لنجله الشبل "قصي" بمناسبة إتمامه حفظ كتاب الله تعالى .

وخلال زيارته لمنزل العائلة، التقى اللواء صلاح والوفد المرافق له بذوي الشهيد وأبنائه، مستذكراً مناقب الشهيد رامي خلال مسيرة عمله في جهاز الشرطة الفلسطينية .

واستمع اللواء صلاح خلال اللقاء إلى تلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم تلاها الحافظ لكتاب الله "قصي" ثمّن خلالها الدور الرائد لأسرة الشهيد في تربية وتنشئة أبنائهم على موائد القرآن الكريم .

واختتمت الزيارة بتكريم قيادة الشرطة للشبل "قصي" لإتمامه حفظ كتاب الله تعالى كاملاً، وتقديراً ووفاءً لروح والده الذي ارتقى شهيداً بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الصهيونية في الأول من أغسطس عام 2014م.

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