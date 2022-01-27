أوقاف غزة تبحث سبل التعاون مع مديرية التربية والتعليم والكتلة الإسلامية

غزة- الرأي

بحث وفد من مديرية أوقاف غزة مع مديرية التربية والتعليم غرب غزة والكتلة الإسلامية سبل التعاون واستكمال تنفيذ مشروع القيم وتعزيز السلوك لدى طلبة المدارس، وذلك ضمن الخطة الإجرائية التي وضعتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.



بدوره أكد الشيخ د. محمد كمال سالم مدير أوقاف غزة على ضرورة تعزيز القيم الأخلاقية والمعرفية في مجال العلوم الشرعية عند الطلبة، منوهاً بأن الاتفاق مع التعليم والمؤسسات ذات العلاقة، سيؤدي إلى تنفيذ برامج دعوية ودورات علمية متنوعة في المدارس.



واستعرض سالم الجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف في ملف الدعوة والإرشاد ومستوى الدعم الذي تقدمه في هذا الإطار، منوهاً بأن الوزارة لن تدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم في مجال تعزيز القيم ونشر العلوم الشرعية.