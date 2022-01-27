وكالة الرأي الفلسطينية شركة توزيع الكهرباء تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة عنها وكالة الرأي الفلسطينية لجنة طوارئ الشتاء بالمحافظة الوسطى تكاثف جهودها لمواجهة المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تبحث مع مجلس أولياء الأمور المركزي سبل الاستمرار بتطوير التعليم وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توفر (١١طناً) من الغاز لصالح مربي الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية حملة إسرائيلية تستهدف اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي والدفاع المدني ينظمان جولة ميدانية علي محطات الوقود والغاز وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تفقد مضخة الصرف الصحي بالبصة لمواجهة تداعيات المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تبحث سبل التعاون مع مديرية التربية والتعليم والكتلة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية مدير عـام الشرطة يكرم نجل الشهيد نقيب رامي الصرفندي بمحافظة رفح وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنفذ ملتقىً دعوياً بعنوان " اللآلئ الحسان"
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف غزة تبحث سبل التعاون مع مديرية التربية والتعليم والكتلة الإسلامية

27 كانون ثاني / يناير 2022 12:47

أوقاف غزة تبحث سبل التعاون مع مديرية التربية والتعليم والكتلة الإسلامية
أوقاف غزة تبحث سبل التعاون مع مديرية التربية والتعليم والكتلة الإسلامية

غزة- الرأي

بحث وفد من مديرية أوقاف غزة مع مديرية التربية والتعليم غرب غزة والكتلة الإسلامية سبل التعاون واستكمال تنفيذ مشروع القيم وتعزيز السلوك لدى طلبة المدارس، وذلك ضمن الخطة الإجرائية التي وضعتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.


بدوره أكد الشيخ د. محمد كمال سالم مدير أوقاف غزة على ضرورة تعزيز القيم الأخلاقية والمعرفية في مجال العلوم الشرعية عند الطلبة، منوهاً بأن الاتفاق مع التعليم والمؤسسات ذات العلاقة، سيؤدي إلى تنفيذ برامج دعوية ودورات علمية متنوعة في المدارس.


واستعرض سالم الجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف في ملف الدعوة والإرشاد ومستوى الدعم الذي تقدمه في هذا الإطار، منوهاً بأن الوزارة لن تدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم في مجال تعزيز القيم ونشر العلوم الشرعية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟