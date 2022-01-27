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بلدية دير البلح تفقد مضخة الصرف الصحي بالبصة لمواجهة تداعيات المنخفض

27 كانون ثاني / يناير 2022 12:50

تفقد مضخة الصرف الصحي بالبصة والتأكيد على جهوزيتها لمواجهة تداعيات المنخفض
تفقد مضخة الصرف الصحي بالبصة والتأكيد على جهوزيتها لمواجهة تداعيات المنخفض

الوسطى- الرأي

أكدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة متابعتها الميدانية المستمرة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي والتخفيف عن المواطنين، حيث تم صباح اليوم متابعة العمل بمضخة الصرف الصحي بالبصة والتأكد من كفاءتها بالشكل المطلوب خلال المنخفض في ظل استمرار هطول الأمطار.


وأوضح م. رضوان أبو كريم مدير دائرة المياه والصرف الصحي بالبلدية أنه تم صباح اليوم تفقد جاليات المطر بشارع صلاح الدين والشوارع الرئيسية الأخرى، كما تم تفقد عمل مضخة الصرف الصحي ومتابعة العمل تحسباً لأي طارئ قد يحدث خلال اليومين القادمين، داعياً المواطنين لعدم إلقاء النفايات بالشوارع خاصة النايلون حتى لا يتم انجرافها مع المطر وتؤدي إلى تسديد المصارف.


وبين أنه تم في وقت سابق ومنذ الإعلان عن قرب المنخفض الجوي تم استكمال أعمال الصيانة الخاصة بالمضخات لرفع كفاءه عملها، منوهاً جهوزيتها للعمل وتواجد العمال على مدار الـ24 ساعة لعمل اللازم.
 

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