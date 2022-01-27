الحكم المحلي والدفاع المدني ينظمان جولة ميدانية علي محطات الوقود والغاز

غزة- الرأي

نظمت وزارة الحكم المحلي من خلال الحرف الخطرة، بالتعاون مع الدفاع المدني زيارات ميدانية امس الاربعاء لعدد 11 منشأة شملت محطات ومخازن وقود وغاز في منطقة تنظيم غزة، جباليا، بيت لاهيا، وذلك في اطار استكمال تصويب اوضاع المنشات والحرف الخطرة،



وهدفت الزيارات الميدانية الي استكمال اجراءات منح تجديد تراخيص، ودراسة مدي مطابقة مواقع مقترحة لنظام محطات الوقود 2018، وتصويب اوضاع محطات قائمة.



ياتي ذلك في اطار المسئولية المشتركة لضبط قطاع محطات الوقود والغاز بما يخلق حالة من التوازن بين الواقع القائم ومدى الالتزام بالانظمة المعتمدة واشتراطات كافة الجهات المختصة.

