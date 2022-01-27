الزراعة توفر (١١طناً) من الغاز لصالح مربي الدواجن

غزة- الرأي

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية، إنها اتفقت مع هيئة البترول علي توفير (١١طن) من الغاز لصالح مربي الدواجن، مبينة أنها قدمت لهيئة البترول كشف باحتياجات مربي الدواجن من الغاز للتدفة لاعتمادها.



ويأتي ذلك استجابة لمربي الدواجن و حاجتهم إلي توفر الكميات اللازمة لتدفئة مزارعهم في ظل انخفاض درجات الحرارة و الأجواء الباردة الحالية، حيث ييصنف هذا التدخل من قبل الزراعة في إطار الاحتياجات العاجلة والطارئة، حيث ستواصل الوزارة جهودها لتوفير احتياجات قطاع الدواجن من غاز التدفئة بالتعاون مع هيئة البترول.



يذكر أن قطاع غزة يشهد نقص في كميات الغاز، نظراً لعدم انتظام إدخاله خلال الفترة القريبة الماضية.