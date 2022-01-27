التعليم تبحث مع مجلس أولياء الأمور المركزي سبل الاستمرار بتطوير التعليم

غزة- الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة اجتماعاً لمجلس أولياء الأمور المركزي، بمشاركة م. مازن الخطيب مدير عام الأنشطة الطلابية، وأ. فطين البنا مدير دائرة القيادات الطلابية والعمل المجتمعي، وأ. زكريا الحداد رئيس قسم الأندية والنشاط الاجتماعي، وعدد من مدراء التربية والتعليم، وأعضاء المجلس المركزي.



وناقش الاجتماع برنامج غرس وتعزيز القيم، والتعليم الإلكتروني، ومسابقة أفضل ثلاثة مجالس أولياء أمور على مستوى المدارس، والمشاركة في أنشطة المدارس، وبالإضافة إلى أهم الخطط والإنجازات التي يعمل عليها المجلس المركزي في المدارس بالتعاون مع المديريات.



وخلال كلمته أعرب الخطيب عن شكره لمجالس أولياء الأمور لدورها الكبير في تطوير البيئة المدرسية ومتابعة العديد من القضايا في المدارس، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد لإنجاز العمل للنهوض بهذه المجالس لتحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة أبنائنا الطلبة والمحافظة على علاقة منتظمة بين المدرسة وأولياء الأمور.



بدوره أكد البنا على تعزيز وتوثيق الصلة والتعاون مع مجالس أولياء الأمور لما فيه مصلحة للطلبة والمعلمين ودعم المدارس لتحقيق أهدافها التربوية والعلمية، وتعبئة المجتمع المحلي لتوفير الرعاية الكاملة للطلبة بصفة عامة وتعريف المجتمع المحلي بالأنظمة التربوية المطبقة حالياً، والوقوف على محطات وإنجازات المجالس وطموحاتها.



من جانبهم قدّم أعضاء المجلس عرضاً لأهم إنجازات المجالس على مستوى المديريات في المجالات التثقيفية والنشاطات والفعاليات المدرسية.

وفي الختام تم فتح باب النقاش والاستفسار حول العديد من القضايا ذات العلاقة.