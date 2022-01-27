لجنة طوارئ الشتاء بالمحافظة الوسطى تكاثف جهودها لمواجهة المنخفض

الوسطى- الرأي

عقدت لجنة طوارئ الشتاء بالمحافظة الوسطى اجتماعها امس الاربعاء، للاطلاع على استعدادات الجهات ذات الاختصاص لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي، مؤكدين على ضرورة تكاثف الجهود وتوحيد العمل للتخفيف من آثاره وسلامة المواطنين بقاعة بلدية دير البلح.



وأكد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو على جهوزية البلدية للعمل خلال المنخفض الجوي، داعياً إلى تكاثف الجهود حتى تمر فترة المنخفض دون أضرار.

ونوه إلى احتمالية قيام العدو بفتح العبارات خلال الأيام القادمة ما يعني الخطر في المناطق المحيطة بالأودية، مشدداً على ضرورة متابعة الأمر والعمل قدر المستطاع للتخفيف عن أهلنا، وأضاف: تم تأمين مجرى وادي السلقا بالسواتر الترابية، وتم تعزيز منطقة صحن الوادي بالسواتر الترابية حيث تتجمع فيه أمطار وادي السلقا، كما تم تشوين عدد من عربيات الرمل والطينة تحسباً لأي طارئ يحدث في مجرى الوادي ، وأضاف: ندعو المواطنين القاطنين بمنطقة الوادي اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

واستعرض جهود البلدية منذ اعلانها حالة الطوارئ لمواجهة المنخفض واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من آثاره.

كما ناقش أعضاء اللجنة الجهود المبذولة من قبلهم والتحديات التي قد تواجههم وسبل تذليلها متمنيين أن تمر فترة المنخفض بسلام، داعين المواطنين إلى التواصل مع اللجان عبر أرقام الطوارئ للتدخل وعمل اللازم.

كما بحثوا آلية إيجاد مراكز إيواء تكون قريبة من المواطنين سيتم الإعلان عنها من قبل جهات الاختصاص إذا اقتضى الأمر ليتوجه إليها المواطنين المتضررين.