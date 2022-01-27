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طوارئ وزارة التنمية الاجتماعية تستنفر طواقمها لمواجهة المنخفض الجوي

27 كانون ثاني / يناير 2022 01:34

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غزة- الرأي

قامت فرق الطوارئ التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بجميع المحافظات الخمسة في قطاع غزة باستنفار طواقمها والتي كانت على جاهزية واستعداد لمواجهة المنخفض الجوي الماطر والعاصف والذي ابتدأ يوم الخميس 26 يناير.


حيث قامت فرق الطوارئ بالتعاون مع البلديات الخمسة وطواقم الدفاع المدني والتنسيق الكامل لحصر اضرار المواطنين الذين يتعرضون للغرق من مياه الامطار وتلف في الاثاث والفراش والاضرار التي تلحق بهم جراء السيول او الدلف من الاسقف وتطاير الاسقف الاسبست.


حيث تم اخلاء بعض الاسر التي لم يصبح مسكنها صالح للسكن وتم استئجار بيوت بديلة لهم وتوفير الاغطية والاثاث اللازم لهم.


ويتم التنسيق والتعاون مع المؤسسات الشريكة لتوفير الاحتياجات اللازمة للاسر المتضررة بناء على الكشوفات التي يتم تجهيزها من قبل الطواقم المختصة.
ولازالت فرق الطوارئ في الميدان ويتابعون حالات الغرق للمواطنين ومتابعة تلبية احتياجاتهم.

272681819_301526872001455_5019371760834566249_n طوارئ وزارة التنمية الاجتماعية تستنفر طواقمها لمواجهة المنخفض الجوي 272690437_301526908668118_5696469649229379310_n 272944267_301526892001453_4487158385234385479_n
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