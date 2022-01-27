"الإعلامي الحكومي": التعامل مع مئات المهام خلال المنخفض

غزة- الرأي

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الطواقم الحكومية العاملة في الميدان، تعاملت مع العديد من المهام والإشارات التي وصلت من قبل المواطنين، نتيجة المنخفض الجوي العاصف الذي يضرب المنطقة.

وأوضح المكتب في تصريح له اليوم الخميس، أن البلديات تلقت الليلة الماضية 935 إشارة، حول تجمعات مياه وطفح صرف صحي، وتعاملت بشكل عاجل مع 725 منها، فيما تم متابعة بقية المهام.

كما تعاملت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني مع 542 اتصال طارئ وإشارة مهمة.

فيما استقبلت شركة توزيع الكهرباء 4587 اتصال، نتج عنها التعامل مع 459 مهمة عمل ميداني.