الرقابة في الحكم المحلي تتفقد سير العمل في محافظة الشمال

غزة- الرأي

استكمل طاقم الإدارة العامة للرقابة على الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي مهامهم في محافظة الشمال بعد الإنتهاء من العمل الرقابي في بلدية بيت لاهيا مؤخرا، و البدء بالجولة الرقابية في بلدية جباليا النزلة.

وذلك وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة من قبل مدير عام الرقابة على الهيئات المحلية أ. عطاف الكفارنة.

وكان في استقبال طاقم الرقابة السيد رئيس البلدية م. مازن النجار.

وتناول اللقاء أهم المحطات التي مرت بها البلدية منذ العدوان الأخير و آلية تعامل البلدية مع الأحداث والمستجدات،

وأوعز رئيس البلدية لجميع الدوائر والأقسام بالتعاون التام مع الرقابة وتسهيل مهامهم.

و ضم طاقم الرقابة أ. طارق بركات مدير دائرة الرقابة المالية، و م. بهاء بدير مدير دائرة الرقابة الفنية، وم. إياد رشوان مدير دائرة الإشراف، وم. محمود نسمان.

وأوضح أ. طارق بركات أنه تم الشروع بإقفال حسابات الهيئات المحلية عام 2021م حسب الأصول ووفق النماذج المعدة لذلك.

كما سيتم البدء بالرقابة على أداء الدوائر والأقسام وتحديد الإنحرافات وتحليلها ومعالجتها.

كما بين م. بهاء بدير أن بلدية جباليا النزلة من البلديات الكبرى والتي تخدم ما يقارب ربع مليون مواطن و سيتم متابعة سير العمل في الدوائر والأقسام وإنجاز تقرير مهني شامل وتعزيز العمل وتجويده.