بالصور| انتشار شرطة المرور لتسهيل حركة المواطنين خلال المنخفض

انتشرت شرطة المرور والنجدة في محافظات قطاع غزة صباح اليوم الخميس خلال المنخفض الجوي الحالي، لتسهيل حركة المواطنين ومساعدتهم، ومساندة الأطقم المختصة في البلديات وجهاز الدفاع المدني .
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27 كانون ثاني / يناير 2022 02:16
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