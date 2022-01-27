بالصور| انتشار شرطة المرور لتسهيل حركة المواطنين خلال المنخفض

غزة- الرأي

انتشرت شرطة المرور والنجدة في محافظات قطاع غزة صباح اليوم الخميس خلال المنخفض الجوي الحالي، لتسهيل حركة المواطنين ومساعدتهم، ومساندة الأطقم المختصة في البلديات وجهاز الدفاع المدني .