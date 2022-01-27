كهرباء غزة: المنخفض أحدث عجزاً أثر على جدول التوزيع

غزة – الرأي:

دعت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عنها بخصوص التعامل في ظل المنخفضات الجوية، والعمل بموجبها حفاظا على سلامتهم.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، أن وقوع المنطقة تحت تأثير الجبهات الهوائية العميقة وظروف الطقس المتقلبة يصاحبها ارتفاع في الطلب على الكهرباء نتيجة استخدام الكهرباء في التدفئة.

وقالت: "هذا الأجواء تُحدث زيادة في نسبة العجز والتحميل على مكونات الشبكة بصورة حادة وتعرضها للأعطال والذي تحاول الشركة السيطرة عليه وتقليصه قدر الإمكان من خلال عدد من الإجراءات الفنية".

ونشرت الشركة عدداً من البيانات المتعلقة بحالة الكهرباء في قطاع غزة والمتعلقة بالفترة الواقعة ما بين بداية المنخفض ظهر الأربعاء 26 يناير، وحتى ظهر الخميس 27يناير 2022 على النحو الآتي:

ووصلت ذروة الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة في المنخفض (643) ميجاوات فيما المتوفر من كهرباء قرابة (205) ميجاوات، بنسبة عجز وصلت لقرابة (68%)، وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر على جدول توزيع الكهرباء .

وتعاملت طواقم الشركة مع أكثر من (459) إشارة واردة من مختلف المحافظات تم التعامل معها خلال 24 ساعة المبينة أعلاه .

وورد للشركة أكثر من (4587) اتصال عبر الرقم 133 وتم الرد على (3539) اتصال من قبل موظفي الاستعلامات وعدد (1048) كانت اتصالات واردة للرد الآلي.

وتعرضت بعض المغذيات الكهربائية الرئيسية للتوقف نتيجة أعطال طارئة تم اصلاحها مباشرة، كما خرج أحد الخطوط الإسرائيلية عن الخدمة وتم اعادته للعمل بعد عمل التنسيق اللازم.

وشدت الشركة على أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية.

وطالبت المواطنين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين منازلهم من خطر المواد المتطايرة خشية وقوعها على شبكة الكهرباء.

وأكدت على ضرورة الابتعاد عن مكونات شبكة الكهرباء والاسلاك والأعمدة الحديدية حفظا لسلامتهم، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.