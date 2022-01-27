وكالة الرأي الفلسطينية إصابات واعتقالات باعتداء الاحتلال على مواطنين في القدس وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و٤٥٤٨ إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جنديين إسرائيليين إثر انقلاب مركبة جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل اثنين من الفلسطينيين جنوب قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية نتائج تشريح المُسن "أسعد" تكذب رواية الاحتلال وجنوده وكالة الرأي الفلسطينية "الطوارئ الحكومية": طواقمنا نجحت في التعامل مع المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| انتشار شرطة المرور لتسهيل حركة المواطنين خلال المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية الرقابة في الحكم المحلي تتفقد سير العمل في محافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي": التعامل مع مئات المهام خلال المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ وزارة التنمية الاجتماعية تستنفر طواقمها لمواجهة المنخفض الجوي
أخبار » الأخبار الحكومية

الشرطة: العثور على جثة فتى مدفونة بمنطقة جحر الديك

27 كانون ثاني / يناير 2022 07:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أعلنت الشرطة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، أنه تم العثور على جثة الفتى أسامة السرسك (14عاماً) من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مدفونة بمنطقة جحر الديك.

وبينت الشرطة أنها تلقت عصر اليوم، بلاغاً بفقدان فتى في منطقة "مكب النفايات" بمنطقة جحر الديك شرقي مدينة غزة، وعلى إثر ذلك باشرت الأجهزة المختصة عمليات بحث مكثفة.

ولفتت إلى أن عمليات البحث استمرت بضع ساعات، بمشاركة الدفاع المدني والشرطة والاستعانة بمعدات وآلية ثقيلة لوزارة الأشغال وبلدية غزة، حيث تم العثور على جثة الفتى.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل إضافية حول الحدث حتى الآن..

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟